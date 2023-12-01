إعلان

BBC

الشريف يعلن دعم أبناء الأشراف للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

10:11 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلن السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، دعم وتأييد أبناء الأشراف للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير.

وأكد نقيب الأشراف خلال مؤتمر النقابة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على أن الانتخابات حق دستوري يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل و رسم ملامح المستقبل لتحقيق التنمية والاستقرار التي وصلت إليهما البلاد على مدار السنوات الماضية.

وقال نقيب الأشراف:"أدعو المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، ويوفق القائمين عليه لما فيه مصلحة البلاد والعباد".

نقيب الأشراف محمود الشريف الانتخابات الرئاسية دعم السيسي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المفتي: المحتكر منعدم الضمير وآثم
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان