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BBC

بالصور.. مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

09:28 م الجمعة 01 ديسمبر 2023
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة
  • عرض 8 صورة
    مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة
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انطلق منذ قليل، المؤتمر الانتخابي الرابع للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالمرج.

ودعا النائب عيد هيكل المنسق العام لحملة الدكتور عبدالسند يمامة أهالي المرج وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة الجديدة ومناطق شرق القاهرة في تسجيل صوتي جاب الشوارع لحضور مؤتمر المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة.

وألقى رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة خطاب سياسي شامل لرؤيته ومحاور برنامجه الانتخابي.

عبد السند يمامة مرشحو الرئاسة الانتخابات الرئاسية

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