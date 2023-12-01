حسام موافي يحذر من مضاعفات السكر على النظر -(فيديو)



(مصراوي):

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل مضاعفات السكر على النظر.

وقال الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك علاقة بين السكر وتأثر العين بالنظر، لافتا إلى أن مضاعفات السكر تقع على الشرايين والجهاز الدوري والمخ، وهذا يدل على أن ضعف النظر قد يكون بسبب السكر.

وأكد الدكتور حسام موافي أن الطب حقائق وليس منطق، معلقا: «لهذا أعارض وضع إرشادات وصف الدواء في العلبة؛ لعدم تأثر المواطن سلبيا بوصفه وعرضه الجانبي، واصفا ذلك بالكارثة، وأتمنى من المسئولين عدم وضع نشرة مع الدواء».