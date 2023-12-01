أستاذ بجامعة الأزهر خلال مؤتمر الأشراف: آل البيت اختاروا مصر لتكون وطنا لهم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر، إن مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لدعم رئيس أحبّ الله ورسوله، وأعاد تطوير أضرحة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأضاف خلال مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الجمعة، أن مصر هي البقعة المباركة، ونحن في هذا المؤتمر نتكلم عن سياسة وطنية، ولا ننتمي لأحزاب وإنما ننتمني عن بلد أحبه رسول الله.

وأشار إلى أن آل بيت رسول اختاروا مصر كي تكون وطنا لهم، وردد هتافات "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر"، وردد خلفه جميع الحاضرين.