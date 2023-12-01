خبير: حماس لم تخطط لتحرير غلاف غزة وتقوم بفعل صفري لكسر هيبة الخصم فقط

كتب- حسن مرسي:

قال خالد عكاشة رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن إشكالية هذه الحرب في قطاع غزة تتمثل في أن كلا الطرفيين يُريد النصر، وهذا لن يتحقق إلا من خلال قيام طرف بالقضاء على الآخر، مع خلاف الأنماط، فإسرائيل تضرب غزة بقوة، وتجعل القطاع غير قابل للحياة، ولا تريد الحديث عن تسوية أو سلام.

وتابع عكاشة، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء أن هناك تيارًا إسرائيليًا لا يريد أن يوجد فلسطيني على الأراضي الإسرائيلي، وهذا التيار يمسك بكل مفاصل الدولة الإسرائيلية سواء الكنسيت أو نتنياهو أو كافة المناصب الرئيسية أو الثانية والثالثة، مشيرًا إلى أن مفاصل الدولة تقع في قبضة هذا التيار المتطرف الذي يرغب في التطهير العرقي.

ولفت إلى أن هناك خطًاً أحمرًا أمريكيًا واضحًا لإسرائيل يتمثل في عدم تكرار ما حدث في شمال غزة مرة أخرى في الجنوب، مشيرًا إلى أن المأزق الشديد الموجود في فلسطين يتمثل في عدم وجود توجيه سياسي لهذه المعركة، فحركة حماس لم تخطط لتحرير متر واحد أو مدينة واحدة من غلاف غزة، خلال عملية "طوفان الأقصى" وهذا يعني أن حماس تقوم بفعل صفري من أجل كسر هيبة الخصم وخلافه، وهذا بالفعل تحقق.