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BBC

علي جمعة بمؤتمر الأشراف لدعم الرئيس: "يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح"

08:04 م الجمعة 01 ديسمبر 2023
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    الدكتور علي جمعة
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر الأشراف لدعم الرئيس السيسي
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر الأشراف لدعم الرئيس
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر الأشراف لدعم الرئيس السيسي
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر الأشراف لدعم الرئيس السيسي
  • عرض 16 صورة
    الدكتور أسامة الأزهري
  • عرض 16 صورة
    مصطفى بكري
  • عرض 16 صورة
    جابر بغدادي
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر الأشراف لدعم الرئيس السيسي
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر الأشراف لدعم الرئيس السيسي
  • عرض 16 صورة
    الدكتور أسامة الأزهري
  • عرض 16 صورة
    الدكتور علي جمعة
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر الأشراف لدعم الرئيس السيسي
  • عرض 16 صورة
    الدكتور أحمد عمر هاشم
  • عرض 16 صورة
    الدكتور أحمد عمر هاشم
  • عرض 16 صورة
    الدكتور أسامة الأزهري
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- محمود بكار:

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل همام، واخترناه ليقوم بأعمال جليلة ولكنه فاق ما تصورناه، فنحن جميعا نلتف ونصتف خلفه، ونحن هنا لنعلن ذلك.

وأشار إلى أن مشيخة الطرق الصوفية بأتباعها يقفون ويصطفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعادة الشعب المصري، مرددا هتافات:" يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح، السيسي السيسي أنت رئيسي"، ومن خلفه جميع الحاضرين.

وأضاف:"جئنا لتأييد الجهد الهمام، الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا :"نحن هنا لإعلان الإصطفاف خلف هذا الجهد العظيم الذي يقوم به لنهضة الدولة المصرية".

علي جمعة نقابة الأشراف دعم السيسي مؤتمر الأشراف

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