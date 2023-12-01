تحذير من الشبورة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 2 ديسمبر 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، في بيان الجمعة عبر فيسبوك، إنه يسود السبت طقس، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأضاف الهيئة، أنه يتواجد، شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود، نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء، خلال فترات متقطعة.

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