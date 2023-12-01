بالفيديو.. المفتي: قدموا يد العون لأهالي غزة بالدعاء والمساعدات

(مصراوي):

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن للدعاء منزلةً عظيمة في الإسلام، وهو من أفضل العبادات؛ وذلك لِما فيه من التضرع والتذلل والافتقار إلى الله تعالى؛ لذا أوصانا الله تعالى بالحرص على الدعاء، وهو سلاح فعال إن شاء الله لنصرة أهل غزة.

وتابع مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "ينبغي للإنسان أن يوقن بإجابة الله عز وجل لدعوته لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ادعوا اللهَ وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن اللهَ لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ)، ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (وأنتم موقنون بالإجابة)؛ أي: وأنتم على يقين بأن الله لا يردكم خائبين؛ لكرمه الواسع، وعلمه المحيط، وقدرته التامة، وذلك يتحقق بصدق رجاء الداعي وخلوص نيَّته".

ودعا مفتى الديار المصرية، الى ضرورة تقديم يد العون للمضرور من أهالي غزة، عبر التبرع بالصدقات والزكاة، عبر القنوات الرسمية للدولة المصرية، قائلًا: يجوز التبرع ونقل أموال الزكاة والصدقات لأهل غزة، ولكن عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة.