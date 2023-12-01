مستشار وزير العمل يكشف لـ"مصراوي" مميزات المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

قال حسين صبري البكباشي، مستشار وزير العمل للتحول الرقمي، إن المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، والتي تنطلق قريبًا، تأتي بمزايا متعددة.

وأضاف "البكباشي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن من ضمن مميزات المنصة الشفافية، والقيام بتخليص الأوراق وغيرها إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى الموظف في مكتبه.

وأوضح مستشار وزير العمل لشؤون التحول الرقمي، أنه من المميزات الخاصة بالمنصة، مطابقة الفاتورة المقدمة مع جهة الإسناد إلكترونيًا، إذا طابقت يتم صرفها، وحال عدم المطابقة، يتم العودة إلى المقاول، قائلًا: «ممكن المقاول يقول الشغل بـ100 ألف وهو بمليون على سبيل المثال».

وأشار البكباشي، إلى أنه من مميزات المنصة، التأكد من صحة البيانات المقدمة حول ماهية الأشخاص بشأن إنتمائهم إلى العمالة غير المنتظمة، قائلًأ: «المقاول بيضرب أسماء ولاد بلده؛ عشان يحصلوا على مميزات العمالة غير المنتظمة»، وإذا تم التأكد من بيانات الشخص على أنه لا ينتمي للعمالة غير المنتظمة، لا يحصل على مميزاتهم في هذه الحالة؛ لعدم استحقاقها.

وتابع أنه من حق أي فرد تسجيل نفسه على المنصة إلكترونيًا، ولن يتمتع بمميزات العمالة غير المنتظمة إلا الأشخاص المنتمية لهذه الفئة.

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