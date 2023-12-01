بالفيديو.. المفتى يكشف أسباب عدم تطبيق الحدود الشرعية

(مصراوي):

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن أسباب عدم تطبيق الحدود الشرعية التى نص عليها القرآن الكريم، قائلًا: "إننا نتعامل مع النصوص بضوابط كثيرة في الفهم، ولا بدَّ من توافر شروط لننزل بالنصوص على أرض الواقع، مثل توافر الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، ويمكن أن يظهر في بعض الحالات عدم تطبيق النص، لكن الواقع أنه طبِّق تطبيقًا صحيحًا".

وتابع مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "ولذلك لما حلَّت المجاعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت الناس في حاجة شديدة، وفي هذه الحالة لا يصح تطبيق عقوبة السرقة؛ لأنه إن وجدت الضرورة مثل ما حدث في عهد عمر بن الخطاب من مجاعات، وبحثنا عن توافر الشرط والأسباب وانتفاء الموانع، نجدها غير متوفرة، بينما يظن بعض الناس أن الفقيه أهمل النص".

واستكمل: "القاضي الان لو شخص قتل إنسانا، لكنه لم يطمئن لكل الادلة فلم يطبق عليه حق، لكنه طبق النص القراني الشريف لانه لم يجد الادلة والاسباب التى يمكن ان يحكم، وعلى هذا النحو يفهم ان القضاة مطبقون للشرع الشريف والقران الكريم، تطبيقا صحيحا".