عضو الجالية المصرية بإيطاليا: شهدنا إقبالا كثيفا للنساء والشباب للتصويت في الانتخابات الرئاسية

كتب- إسلام لطفي:

قال باسم إبراهيم، عضو الجالية المصرية في إيطاليا، إن لجان الاقتراع الخاصة بالمصريين في روما، شهدت إقبالًا كثيفًا للتصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وأضاف خلال اتصال بالفيديو مع وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي من داخل غرفة وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج: يوجد حفل كبير وكل المصريين فرحانين ويشعرون أنهم في عرس انتخابي وليست انتخابات عادية.

وتابع: المصريون بإيطاليا اصطفوا أمام لجان الاقتراع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا في انتظار بدء التصويت، مشيرًا إلى تخصيص أتوبيس لنقل المصريين بإيطاليا إلى لجان الاقتراع.

وأشار إلى وجود إقبال كثيف من الشباب والنساء والجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين بإيطاليا.