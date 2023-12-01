"نائب سفير مصر بالإمارات" لـ"مصراوي": نسب الإقبال مرضية.. وحضور لافت لتعليم الأشبال المشاركة السياسية

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد محمود، نائب السفير المصري بأبوظبي، إن السفارة المصرية بدأت استقبال الناخبين بداية من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة التاسعة مساءًا، والإقبال على المشاركة يُعد نموذج لمكانة الجالية المصرية في الإمارات.

وأضاف "محمود"، لمصراوي أن اليوم مناسبة طيبة للعيد الوطني وهو عيد الاتحاد في دولة الإمارات، وبالتالي وجود مناسبتين، مما عمل على جعل الأجواء طيبة.

وأشار نائب السفير المصري بأبوظبي، إلى أن السفارة الفترة السابقة، كانت حريصة على نقل تعليمات العملية الانتخابية التي تأتيها من خلال وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات، بالتنسيق مع تنظيمات الجالية سواء في أبوظبي أوالعين، أو النادي المصري، أو نادي الجالية، أو جمعية سيدات مصر، أو الكنيسة المصرية؛ لرفع الوعي بالعملية الانتخابية.

وتابع محمود: "الناس ساعدتنا جدًا وكانت العملية الانتخابية والتصويت اليوم بمنتهى اليسر، والناس كانت عارفة إيه المطلوب، سواء أصل الرقم القومي أو جواز السفر، مما سهل علينا العملية الانتخابية، ومستوى الإقبال طيب، ويتخلله جو أسري يليق بالجالية المصرية في الإمارات، والناس مبسوطة وخارجة في أجواء طيبة وإجازة ووجود إنتماء لدولتهم، وعكسوا صورة طبية".

ونوه إلى أن السفارة، تتمنى استمرار الجالية في الإقبال على التصويت، موضحًا أنه يتبقى غدًا السبت والأحد؛ لاستكمال عملية التصويت للانتخابات.

وأكمل نائب السفير المصري بأبوظبي، أن الأجواء طيبة وعائلية، ويلاحظ وجود حرص على تعليم الأشبال المشاركة السياسية.

واستطرد محمود، أنه فيما يتعلق بالإقبال على التصويت، فإن النسب مرضية حتى الآن وتعكس مكانة الجالية المصرية في الإمارات.

ويأتي ذلك، بجهود من مكتب العمل، برئاسة المستشارة حنان محمود، رئيس مكتب العمل بالإمارات، ومحمد محمود، نائب السفير المصري بأبوظبي، والقنصل نهي قناوي، بالإضافة إلى ترابط الجهود من جميع الأطراف المعنية بالانتخابات.