المصريون بإيطاليا يتوافدون على مقر القنصلية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

كتب- إسلام لطفي:

شهد مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة ميلانو بإيطاليا إقبالا كبيرا من المصريين بالخارج في أول يوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقال المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج، إن هناك تظاهرة حب وحالة حراك كبير من الجالية المصرية بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، مؤكدين تقديم صورة حضارية وجميلة في ماراثون انتخابي يعبر عن مدى عظمة مصر والمصريين.

وأكد علاء زياد أن حزب حماة الوطن عقد العديد من المؤتمرات والفعاليات والتواصل مع أبناء الجالية المصرية خلال الفترة الماضية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات لإظهار الشكل الحضاري الذي يعبر عن عظمة مصر والمصريين.

وأشار إلى أنه تم توفير وسائل انتقال لمقر القنصلية بميلانو للمساعدة في الوصول والإدلاء بالأصوات والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وأكد أن ممثلي الحزب يعملون على قدم وساق في تيسير العملية الانتخابية كما أن الحزب عمل خلال الفترة الماضية على دعم مرشحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أسس للجمهورية الجديدة في مصر وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن.