وزير النقل: حرص الجاليات المصرية بالخارج على المشاركة في الانتخابات رسالة للعالم

كتب- محمد أبو بكر:

التقى كامل الوزير وزير النقل، بعدد من أبناء الجالية المصرية ببريطانيا ممن يشاركون في التصويت فى الانتخابات الرئاسية، والتي تُجري على مدار ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023 والتي تتم وسط أجواء احتفالية كبيرة من أبناء الجالية المصرية بهذا العرس الانتخابي الديمقراطي.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من انجازات عظيمة خلال السنوات الماضية، في شتى المجالات سواء في الصحة،او التعليم، او الكهرباء، او النقل او في مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات العملاقة، بالاضافة الى إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، والمحافظة على الأمن القومي المصري واستعادة دور مصر على المستوى الإقليمي و العالمي.

كما أكد أبناء الجالية المصرية ببريطانيا، ان مشاركتهم في التصويت فى الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت الهام يأتي لتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين بالخارج يرسمون صورة ديمقراطية تعكس مدى وعى الشعب المصرى أمام العالم وحسه السياسى ووقوفه صفا واحدا خلف دولته وقائدها لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة في مختلف المجالات .

ومن جانبه، اكد وزير النقل، عن سعادته البالغة بهذا العرس الديمقراطى لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية مشيداً بحرص أبناء الجالية المصرية ببريطانيا على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعد أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري ، و بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كافة ضمانات نجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم مؤكدا ان ما شاهده اليوم من مشاركة فعالة للمصريين فى بريطانيا في التصويت على الانتخابات الرئاسية يحمل رسالة للعالم بأن أبناء الوطن بالخارج يقفون صفا واحدا خلف وطنهم وقائدهم لاستكمال مسيرة الإنجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي لم تكن لتتحقق لولا العزيمة والإصرار والإرادة القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي وشجاعته ورؤيته الثاقبة للأمور وحبه للوطن وتفانيه من اجل خدمة الشعب المصري العظيم

جاء ذلك، خلال زيارة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية.