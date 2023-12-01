ما الأمراض التي تمنع السفر لأداء فريضة الحج؟

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إنه هناك عدد من الأمراض التي تمنع صاحبها من السفر لأداء فريضة الحج 1445 هجرية.

وأضاف "صادق"، لـ"مصراوي"، في تصريحات خاصة، أن الأمراض التي تمنع صاحبها من السفر لأداء فريضة الحج 1445 هجرية، تتمثل في مرضي الفشل الكلوي «ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي»، ومرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية.

وأوضح صادق، أن الأمراض التي تمنع من السفر للحج أيضًا، هي، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام»، والحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وكانت غرفة شركات السياحة، أوضحت أن التطعيمات المطلوبة لموسم الحج، تشمل، تطعيم الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، مع توصية بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.

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