"الهجرة": تصويت المصريين بالخارج يسير بانتظام دون مشكلات

كتب- إسلام لطفي:

قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة، إن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، يسير بشكل منتظم في دول العالم دون حدوث أي مشكلات.

وأضاف في تصريحات صحفية من داخل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، أن القنصل المصري في الدول المختلفة يساعد المصريين بالخارج للتصويت ويعمل على حل أي عوائق تواجههم.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في العديد من دول العالم، حيث تبدأ الساعة التاسعة حسب التوقيت المحلي لكل دولة.