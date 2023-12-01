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BBC

الناخبون يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بسفارة مصر بإيطاليا

02:32 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

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كتب- إسلام لطفي:

استقبلت السفارة المصرية بإيطاليا الناخبين من أبناء الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت باب التصويت في التاسعة صباحاً بتوقيت إيطاليا، وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

الانتخابات السفارة المصرية بإيطاليا صناديق الاقتراع الجالية المصرية الانتخابات الرئاسية

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