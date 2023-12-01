خلال ساعات.. قطع المياه وضعفها بمناطق بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

تبدأ محافظة الجيزة، في العاشرة من مساء الجمعة قطع المياه عن عدد من المناطق بالمحافظة لمدة 8 ساعات.

وأوضحت الجيزة في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بضعف وقطع المياه هي (عمرو بن العاص - صلاح أبو حسين - المنشية بحي الهرم)، على أن يوعد ضخ المياه مرة أخرى في الساعة السادسة صباح السبت 2 ديسمبر 2023.

وأرجعت المحافظة أسباب ضعف المياه وقطعها إلى استمرار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، وتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكاري والمتعارض مع المشروع، وهو ما يستلزم قطع المياه بمحافظة الجيزة.

وتوفر شركة مياه الشرب سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، تتحرك في الأماكن المتأثرة.

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