انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.. بدء عملية التصويت بـ "فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا"

كتب- إسلام لطفي:

انطلق تصويت المصريين في الجزائر والمغرب وتونس وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حسبما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية.

وانطلق تصويت المصريين أيضًا في سويسرا وإسبانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا ومالطا والتشيك.

كما بدأ التصويت في سلوفاكيا وبولندا والمجر وموريشيوس وأنجولا والكاميرون وتشاد والكونغو والجابون والنيجر ونيجيريا في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتجرى انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج على مدار ثلاثة أيام الجمعة والسبت والأحد ١ و٢ و٣ ديسمبر الجاري.