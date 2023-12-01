للمصريين بالخارج.. مقار لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية بجميع دول العالم

كتب- إسلام لطفي:

حددت وزارة الهجرة، قائمة بمقار لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الخاصة بالمصريين خارج مصر في الدول المختلفة.

وانطلق التصويت لانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، في العديد من الدول مثل نيوزيلندا مساء أمس الخميس وفق التوقيت المصري، علاوة على أستراليا والإمارات واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وانطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الجمعة، في العديد من الدول، مع توقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج.

ويأتي ذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024، وتُجري الانتخابات بالخارج على مدار ثلاثة أيام: الجمعة والسبت والأحد، الموافقة 3،2،1 من ديسمبر.

ويمكن معرفة مقر اللجان من هنا