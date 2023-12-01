مخ الرجل أكبر 14% من المرأة.. تفاصيل دراسة أجريت على الأدمغة ونتائجها

كتب- عمر كامل:

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ورشة العمل المجانية حول الإرشاد الأسري، وقدمت الورشة الدكتورة إيمان زيان مديرة مؤسسة آل زيان.

استعرضت زيان مفهوم الإرشاد الأسري الذى يعد أحد العلوم التي تسعى لتقديم مساعدة للأسره في إيجاد حل لما قد تواجهه من مشكلات والتعرف على ظروفها من سلبيات وإيجابيات بهدف الوصول للتوافق فيما بين أفرادها وتحقيق التواصل بين أفراد الأسرة وإيجاد حل لمشكلاتها.

أوضحت زيان خلال الورشة بداية نشأة الإرشاد الأسري وأسباب نشأته فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخمسينات من القرن الماضي مما ساهم في خروج ذلك النوع من العلاج والإرشاد وهي تلك الفترة التي انتشر فيها توجه التحليل النفسي.

وأشارت زيان أن هناك ثلاثة أنواع من الإرشاد وأوضحت الفرق بينهما وهما الإرشاد الزوجي؛ الإرشاد الأسري؛ الإرشاد النفسي وشرحت المفاهيم الدقيقة لكل منهم.

ودللت على الفروق بين مخ الرجل ومخ المرأة واستشهدت بأنه في عام ٢٠١٣ قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بفحص أدمغه ١٠٠٠ رجل وامرأة وخلصت الدراسة أن الرجل يميل بشكل أفضل في أداء مهمة واحدة في حين أن النساء أكثر استعداد لتعدد المهام وكذلك ذاكرة المرأه تفوق على الرجل بشكل كبير.

وأشارت إلى أنه في دراسة هولندية أجريت بناء على مسح بالرنين المغناطيسى لما يقرب من ٩٠٠ رجل وامرأة قد أثبتت أن مخ الرجل أكبر من مخ المرأه بحوالي ١٤٪.