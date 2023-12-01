سفير مصر بنيوزلندا يكشف تفاصيل استعدادات السفاره للانتخابات الرئاسية

كتبت- داليا الظنيني:

كشف السفير جورج عازر سفير مصر فى نيوزلندا، عن استعدادات السفارة للانتخابات الرئاسية، مبينًا أن عملية التصويت المصريين بدأت في نيوزلندا.

وأضاف سفير مصر بنيوزلندا، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج كل يوم المذاع على قناة on، مساء الخميس، أنه الاستعداد على أكثر من مستوى، من حيث تجهيز المكان والصندوق وتجهيز وسيلة تحرك المواطنين.

وتابع "عازر": "نتواصل مع الجالية المصرية فى أكثر من مناسبة وأكثر من يوم ونذكرهم بالترحيب بهم للأدباء بأصواتهم وممارسة حقهم الأنتخابي والدستوري".

وأكد أن الباسبور المميكن الساري أو رقم بطاقة قومى سارية أو غير سارية شرط لعملية التصويت، منوهًا أن عدد الجالية يتراوح ما بين ٥ إلى ٧ آلاف مواطن.