لأول مرة.. غرفة السياحة: طرح برامج حج متعددة تناسب جميع المستويات

كتب- محمد أبو بكر:

قالت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إنه انطلاقا من الحرص على مواكبة التطورات التي تحدث في نظام الحج هذا العام، فقد تم إقرار فرص للحج السياحي هذا العام من خلال نظام القرعة على المستويات المختلفة، بشروط ومواصفات وضوابط إدارية وفنية وسعرية تقررها وزارة السياحة والآثار.

وأضافت الغرفة، خلال منشور لها، أنه نظراً لوجود عدد كبير من المواطنين المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج ولكن لم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة الحج، وحتي يتمكن المواطن من الحصول على فرصة لتأدية الفريضة بخدمات متميزة، فقد تم وضع ترتيب هذا العام ولأول مرة يضمن توفير هذه الفرص من خلال طرح باقات لبرامج حج متعددة تناسب جميع الشرائح والمستويات، ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية، تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين، وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ تلك البرامج المتميزة، بدون قيود أو شروط على المواطن.

وأشارت السياحة، إلي أنه سيتم فتح الباب اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، وحتي الأحد 19 نوفمبر 2023، أمام من يرغب من الشركات السياحية المصرح لهل بتنظيم الحج وليس عليها أية ملاحظات من الوزارة للتقديم بطلب على الموقع الإلكتروني www.etaa-egypt.org، موضحاً به العدد الذي تزعم الشركة تنفيذه حتي يتسني للجهة الإدارية دراسة تلك الطلبات للرد عليها.