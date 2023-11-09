"الحرية المصري" يشيد بتوجيهات السيسي بتوجيه أموال الدعاية الانتخابية لدعم غزة

كتب- نشأت علي:

أشاد حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بتوجيهات المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إلى حملته الرسمية للانتخابات الرئاسية وكذا للأحزاب والجهات الداعمة والمؤيدة بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية؛ وتوجيه أموالها لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال أن هذه التوجيهات تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إيصال المساعدات الإنسانية للتخفيف من حدة المعاناة عن أهالينا في قطاع غزة؛ الذين يتعرضون يوميًا إلى حرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ الذي يستهدف الأطفال والنساء وكبار السن؛ فضلاً عن سياسة العقاب الجماعة وفرض الحصار؛ وإجبار أهالى غزة على النزوح والتهجير القسرى إلى الجنوب.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع القضية الفلسطينية على رأس اولويات الدبلوماسية المصري؛ من أجل وقف إطلاق النار؛ وايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالينا في قطاع غزة؛ والعودة مرة أخرى الى مسار السلام؛ وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية؛ واعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ ايمانا بأن اعلان حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل بالشرق الأوسط.