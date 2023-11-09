وفاة الكاتب الكبير عبده جبير بعد صراع مع المرض



كتب- محمد شاكر

توفي اليوم الخميس، الكاتب الروائي الكبير عبده جبير، عن عمر ناهز 75 عاما.



وكان الكاتب عبده جبير تعرض لأزمة صحية قضى على أثرها ثمانية أشهر فى قصر العينى بعد انفجار فى المخ.



يذكر أن عبده جبير واحد من أهم كتاب الرواية المصرية الجديدة، وأحد أهم كتاب جيل السبعينيات.

وكان جبير تم تكريمه، في شهر مايو الماضي من قبل ملتقى الشارقة الثقافي، بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث أبدى جبير سعادته بالتكريم، مؤكدًا أن ملتقى الشارقة مبادرة رائعة لتكريم مبدعي العالم العربي.

ولد عبده جبير عام 1948 بمدينة إسنا في محافظة الأقصر، حيث تعرف مبكرا على عبدالرحمن الأبنودي، وكان الأبنودي جاره بعدما انتقل جبير مع والده للعمل مدرسا أزهريا بقنا، وكان قد ألهمه هروب الأبنودي مع أمل دنقل من الصعيد للقاهرة ليهرب هو الآخر؛ حيث تعرف في القاهرة على العديد من الشعراء والكتاب، وبدأ رحلته الأدبية التي حقق خلالها نجاحات كبيرة.

وقد قدم العديد من الأعمال التى تنوعت ما بين القصة والرواية ومنها "فارس على حصان من خشب" 1978، "تحريك القلب"1981، "سبيل الشخص" 1982، "الوداع تاج من العشب" 1997، "مواعيد الذهاب إلى آخر الزمان" 2004، "رجل العواطف يمشى على الحافة" 2009.