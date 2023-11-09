محافظة القاهرة تفوز بمركزين ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

كتب- محمد نصار:

حصدت محافظة القاهرة مركزين ضمن الـ ١٨ مشروعًا الذين تم الإعلان عن فوزهم خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين، ومسئولي الهيئات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة، وسفراء عدة دول.

وحصل مشروع مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة المقدم من الدكتورة شيرين علي عبدالله العجرودي (كلية الهندسة جامعة عين شمس) على المركز الأول فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع "جديد" المقدم من المهندس رامي أنور شنودة (شركة جديد) وهي شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول طاقة خضراء جديدة على المركز الثالث فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، وكان المشروع السفير لمحافظة القاهرة هو مشروع أفران صديقة للبيئة بقرية الفواخير.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته التفقدية لمعرض المشروعات المتأهلة بالمحافظات، جناح المشروعات المتأهلة بمحافظة القاهرة والبالغة ١٨ مشروعًا في فئات المبادرة الـ ٦.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتي في مقدمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تسعى مصر لتحقيق رؤيتها ٢٠٣٠ على أرض الواقع بهدف رفع معدلات النمو والقضاء على الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأكد محافظ القاهرة أن الهدف من مشاركة محافظة القاهرة في هذه المبادرة بمشروعات رائدة في مجال تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، هو استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين المرأة والشباب في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي، حيث تستهدف المحافظة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المدن تعيش حاليًا تحولًا هائلًا في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفي ضوء هذه التحولات، يصبح من الضروري أن نتبنى نهجًا مستدامًا يعتمد على التكنولوجيا الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.