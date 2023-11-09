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السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من المستشار الألماني

05:57 م الخميس 09 نوفمبر 2023

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من المستشار الألماني

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كتب- محمد سامي:
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاتصال تناول متابعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، بالإضافة إلى جهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة، وكذا إجلاء الرعايا الأجانب، وهو ما أعرب معه المستشار الألماني عن التقدير البالغ للدور المصري، مؤكداً موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات.

الرئيس السيسي المستشار الألماني قطاع غزة

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