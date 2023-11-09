إسماعيل هنية يصل القاهرة ويلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وصل القاهرة والتقى اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

يذكر أن وزراء الخارجية العرب بدأوا اجتماعهم للإعداد والتحضير للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها السبت المقبل بالرياض، بناء على طلب فلسطين والسعودية.

ويبحث الاجتماع الذي يعقد برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية- في تصريح صحفى له اليوم- إن الاجتماع مخصص لتحضير مشروع القرار الذي سيعرض على القادة العرب المتعلق بالبند الوحيد على جدول الأعمال وهو العدوان الإسرائيلي على غزة.