هيئة الدواء تنشر طرق الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من الطرق للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية واللقاحات.

وقالت الهيئة، عبر حسابها على "فيس بوك"، إن "جميع الأدوية قد تتسبب في حدوث آثار جانبية، لذلك فالإبلاغ عنها ينقذ غيرك من الضرر".

وشددت هيئة الدواء المصرية على ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها للقاحات والأدوية لهيئة الدواء المصرية عن طريق:

- الموقع الإلكتروني للهيئة www.edaegypt.gov.eg

- عبر الإيميل pv.followup@edaegypt.gov.eg

- عن طريق الخط الساخن ١٥٣٠١.