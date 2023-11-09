وظائف المحطات النووية 2023.. أوراق ورابط التقديم الإلكتروني
كتب- محمد صلاح:
حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، رابطًا إلكترونيًا للتقديم على الوظائف الشاغرة في الهيئة وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 الصادر عن الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على هذه الوظائف كما يلي:
أولًا: درجة مدير عام.
- مدير للإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت من الحاصلين على مؤهل عال مناسب.
ثانيًا: الوظائف التخصصية.
- الوظائف الهندسية: من الحاصلين على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله في (هندسة نووية ـ كهرباء ـ كيمياء ـ ميكانيكا ـ مدني).
وظائف العلوم: من الحاصلين على بكالوريوس علوم أو ما يعادله في (كيمياء ـ فيزياء) في الدرجات الوظيفية الثانية والثالثة.
المستندات المطلوبة
1ـ صورة المؤهل الدراسي.
2ـ صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.
3ـ صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء.
4- الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.
5ـ صورة شهادة عضوية النقابة.
6- صورة بطاقة الرقم القومي.
7ـ صورة من الطابعة التأمينية.
الشروط العامة
1- ألا يزيد السن في تاريخ نشر الإعلان، بالنسبة لوظائف الدرجة الأولى عن 40 سنة والدرجة الثانية عن 35 سنة والدرجة الثالثة عن 30 سنة.
2- أن يكون التقدير التراكمي «جيد» على الأقل.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- إجادة الحاسب الآلي.
5ـ يتم الاطلاع على كل الشروط تفصيلًا عبر هذا الرابط اضغط هنا.
رابط التقديم للوظائف:
يتمّ تسجيل البيانات ورفع المستندات «PDF» على موقع الهيئة الإلكتروني عبر الرابط التالي، اضغط هنا.
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