وظائف المحطات النووية 2023.. أوراق ورابط التقديم الإلكتروني

كتب- محمد صلاح:

حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، رابطًا إلكترونيًا للتقديم على الوظائف الشاغرة في الهيئة وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2023 الصادر عن الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على هذه الوظائف كما يلي:

أولًا: درجة مدير عام.

- مدير للإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت من الحاصلين على مؤهل عال مناسب.

ثانيًا: الوظائف التخصصية.

- الوظائف الهندسية: من الحاصلين على بكالوريوس هندسة أو ما يعادله في (هندسة نووية ـ كهرباء ـ كيمياء ـ ميكانيكا ـ مدني).

وظائف العلوم: من الحاصلين على بكالوريوس علوم أو ما يعادله في (كيمياء ـ فيزياء) في الدرجات الوظيفية الثانية والثالثة.

المستندات المطلوبة

1ـ صورة المؤهل الدراسي.

2ـ صورة شهادة ميلاد الرقم القومي.

3ـ صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء.

4- الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

5ـ صورة شهادة عضوية النقابة.

6- صورة بطاقة الرقم القومي.

7ـ صورة من الطابعة التأمينية.

الشروط العامة

1- ألا يزيد السن في تاريخ نشر الإعلان، بالنسبة لوظائف الدرجة الأولى عن 40 سنة والدرجة الثانية عن 35 سنة والدرجة الثالثة عن 30 سنة.

2- أن يكون التقدير التراكمي «جيد» على الأقل.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- إجادة الحاسب الآلي.

5ـ يتم الاطلاع على كل الشروط تفصيلًا عبر هذا الرابط اضغط هنا.

رابط التقديم للوظائف:

يتمّ تسجيل البيانات ورفع المستندات «PDF» على موقع الهيئة الإلكتروني عبر الرابط التالي، اضغط هنا.