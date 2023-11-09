الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (أبوسمبل - المجرى الملاحي لبحيرة ناصر).

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان قبل قليل، إنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد.