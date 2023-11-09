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BBC

الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

10:37 ص الخميس 09 نوفمبر 2023

الطقس

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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (أبوسمبل - المجرى الملاحي لبحيرة ناصر).

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان قبل قليل، إنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سلاسل البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد.

الطقس أمطار هيئة الأرصاد الجوية

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