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BBC

وزير النقل يحسم الجدل بشأن زيادة تذكرة المترو والقطارات

12:34 ص الخميس 09 نوفمبر 2023

الفريق كامل الوزير

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كتبت -داليا الظنينى:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل ومستجدات أسعار المترو والقطارات، وموقفهم من الزيادة الفترة الحالية.

وأضاف الوزير ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي»عبر قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه لا نية لتحريك أسعار المترو والقطارات حاليا، وسيتم زيادة تذكرة المترو بعد دخول الخطوط الجديدة، وسيتم تحريك أسعار التذاكر للقطارات بعد تشغيل محطة بشتيل.

وأردف الوزير أن التذاكر ستستمر في متناول الجميع وأقل من أسعار المواصلات الأخرى حتى 3 شهور مقبلة وفق توجيهات الرئيس السيسي.

الفريق كامل الوزير وزير النقل أسعار المترو محطة بشتيل

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