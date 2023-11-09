عبد السند يمامة: الأزمة الحالية غير مسبوقة.. ولن أتعامل مع صندوق النقد حال فوزي بالرئاسة

كتبت -داليا الظنينى:

قال عبد السند يمامة المرشح الرئاسى، إن الإصلاح الأقتصادي له مقدمات، منوها أن الأزمة الأقتصادية عرض لمرض.

وأضاف يمامة خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الأربعا:"قضيت ٣٣ عاما فى العمل الجامعي ولدى ٢٨ مؤلفا، موضحا:" أنا الوحيد الذى اعترضت فى عهد مبارك على إدخال أموال التأمينات ضمن سلطة وزارة المالية".

وأوضح يمامة أن ارتفاع الدولار من ٧ جنيه إلى ٤٧ فى ١٠ سنوات سببه ارتفاع فاتورة الاستيراد لأكثر من ٧٥ %

وسوء إدارة الموارد، مشيرا إلى أن لا يجب أن ننظر للإصلاح الاقتصادي دون أن يسبقه إصلاح سياسي.

وأردف يمامة:" برنامجى الانتخابى يعتمد على أربع محاور، ولن يبدأ الإصلاح إلا بتعليم وإصلاح تشريعى واقتصادى بجانب قضية السد الأثيوبى.

وتابع يمامة:"برنامجى الانتخابى شارك فى إعداده وفديون وغير وفديين، وتغيير الحكومة بشكل كامل أحد أهداف برنامجى الانتخابى حال فوزى بالرئاسة".

وأشار يمامة إلى أن الأزمة التى تعانى منها مصر غير مسبوقة وإذا أصبحت رئيسا لن أتعامل مع صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن الأسعار زادت لدرجة أن ساعة اليد وصل سعرها ٨٠٠ ألف جنيه، بعد أن كانت ٦٠ ألف فقط.

وتابع:كنت أتمنى أن تتخذ مصر موقفا أكثر حدة ولو على سبيل التهديد فى ملف السد الأثيوبى، مشيرا إلى أنه يجب الانسحاب من الاتفاق الإطارى الخاص بالسد الأثيوبى، وكان يجب استخدام التلويح العسكري في هذا الملف.

وأكمل يمامة: لا يجوز أن يكون رئيس السلطة التنفيذية هو نفسه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مردفا أنه يجب على أساتذة القانون الجنائى إعادة تشريع قانون جديد بشأن الحبس الاحتياطي.