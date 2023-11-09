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BBC

تفاصيل جديدة عن حرب أكتوبر وأسر "عساف ياجوري" في برنامج "بالخط العريض".. الجمعة

02:30 ص الخميس 09 نوفمبر 2023

أسر عساف ياجورى

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كتب - مصراوي:

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، العميد البطل يسري عمارة في حوار خاص وحلقة استثنائية من برنامج بالخط العريض يكشف خلالها كواليس نصر أكتوبر.

وخلال الحلقة، التي تذاع الجمعة المقبلة في الثامنة مساء، يتحدث عمارة عن أسر عساف ياجوري، مؤكداً أن الجنود لو كانوا يعلمون هوية ياجوري "كانوا قطعوه".

كما يكشف صائد الأسرى، عن سر استبعاده من الكلية الجوية وانتقاله إلى الكلية الحربية.

كما يتحدث عن ساعة الصفر لحرب أكتوبر المجيدة، وكيف تلقى الجنود خبر اقتراب تحقيق حلمهم بالعبور للضفة الأخرى.

كما تطرقت الحلقة إلى عدد من كواليس ما حدث أثناء الحرب، والبطولات التي قام بها المقاتلون المصريون البواسل، في دحر العدو، وكيف كان قادة القوات المسلحة يتعاملون معهم.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

عساف ياجوري القوات المسلحة حرب أكتوبر الكلية الحربية يسري عمارة

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