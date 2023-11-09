نشرة منتصف الليل| هدنة إنسانية في غزة وحقيقة تصنيع سيارة كهربائية مصرية

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، خلال الساعاتن أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها موافقة الحكومة على التحاق طالب في سادسة ابتدائي بجامعة دمياط لنبوغه، وإعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس الخميس، وموافقة وزير التعليم منح ١٦٢٧ معلم شهادة الصلاحية للترقي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء على النحو التالي: