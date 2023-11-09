"الأرصاد" تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة: شبورة كثيفة وأمطار

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد" في بيان الخميس، إن حالة الطقس، خلال الـ 6 أيام القادمة، تشهد شبورة مائية كثيفة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، تمتد خفيفة ورعدية إلى مناطق من الصحراء الغربية ومدن القناة والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى، أن الأيام القادمة تشهد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى أن، حالة الطقس، تكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

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