تخفيف أحمال الكهرباء.. مصدر: عودة انقطاع التيار لـ "ساعتين" يوميا

كتب_محمد صلاح

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أن تم إبلاغ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية من قبل مركز التحكم القومى للكهرباء بعودة العمل بنظام ساعتين وليس ساعة واحدة، منذ عصر أمس.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن خطة تخفيف الأحمال يتم تحديد مواعيدها ومواقيتها كل يوم على حدة، منوها إلى أن الخطة يبدأ تطبيقها في بعض الشركات من الـ 11 صباحا إلى 3 فجرا، مع عدم تكرار التخفيف على المناطق مرة أخرى.

وأشار إلى أن الفصل عن القرى والأرياف ينتهى فى الحادية عشر مساء يوميا، مشيرا إلى أن التعليمات يتم استقبالها من قبل التحكم القومي للكهرباء فى أي وقت حيث يتم من خلالها تحديد موعد ساعة أو ساعتين أو أكثر والتي تقوم شركات توزيع الكهرباء بنتفيذها في المناطق المختفة.

وأكد أنه من الصعب توقع استمرار التخفيف من عدمه أو تحديد الموعد الزمني للقطع (ساعة أو ساعتين او أكثر)، خاصة أن هناك ارتفاع في أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

وأكد أنه منذ الأيام الماضية تلقت شركات توزيع الكهرباء تعليمات من التحكم القومي بخفض زمن تخفيف الأحمال ساعة واحد يوميا، ومن الممكن أن يتم زيادة موعد التخفيف إلى ساعتين أو أكثر خلال الفترة المقبلة.

وأعلن استمرار استثناء المستشفيات ومراكز وأقسام الشرطة وبعض المدارس والجامعات بعد التنسيق مع المسؤولين لتحديد آلية و موعد التخفيف بعد انتهاء اليوم الدراسي.