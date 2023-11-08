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خبير اقتصادي يحذر من العروض الوهمية في "الجمعة البيضاء"

05:00 ص الأربعاء 08 نوفمبر 2023

أحمد أبوعلي، الخبير الاقتصادي

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كتبت- داليا الظنيني:

حذر أحمد أبوعلي، الخبير الاقتصادي، من عروض وهمية تحدث فى أيام "الجمعة البيضاء"، لافتا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم الانسياق وراء تلك العروض الوهمية.

وقال الخبير الاقتصادي، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لابد من التركيز في تاريخ الإنتاج لوجود منتجات منتهية الصلاحية، مفضلا الشراء من المنصات الإلكترونية تفاديا للتزاحم".

وأكمل: "نتيجة الظروف الراهنة، لازم نشتري اللى محتاجينه وبلاش نشترى حاجات رفاهية زيادة عن حدنا، حتى نتيح الفرصة لغيرنا ليستطيع شراء حاجته".

العروض الوهمية الجمعة البيضاء ضرورة ترشيد الاستهلاك منتجات منتهية الصلاحية الشراء من المنصات الإلكترونية

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