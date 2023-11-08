بالفيديو.. أستاذة مناعة: نصف سكان العالم مصابون بهذا المرض

كتبت- داليا الظنيني:

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إن 50% من سكان الكرة الأرضية يعانون من "جرثومة المعدة"، لافتة إلى أن جرثومة المعدة عبارة عن بكتيريا موجودة في المعدة يمكن أن تكون نشطة أو غير نشطة.

وتابعت خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "جرثومة المعدة قابلة للتداوي والشفاء، عبر كورسات طبية محددة"، لافتة إلى أن الطفيليات عبارة عن ديدان تكون صعب القضاء عليها، وتصل إلى أكثر من 10 متر داخل جسم الإنسان.

واستكملت: "هناك أعراض بسيطة للطفيليات، وهى تكون فى الدودة الدبوسية، وأعراضها تصيب الأطفال فى الأساس، وتكون هناك حكة فى فتحة الشرج، وتخرج ليلا لنقل البيض للخارج، وبالتالى لابد أن تقوم الأم ببعض الإجراءات السريعة منها غسل جميع الملابس وقص الأظافر، وأيضا يكون هناك شعورا بالغثيان من بعض الديدان، وأيضا هناك ديدان تصيب الإنسان نتيجة أكل السمك واللحم غير جيد التسوية".