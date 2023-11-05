نشرة منتصف الليل: مصر قدمت 5 أضعاف مساعدات العالم لغزة.. وطقس الأحد منخفض الحرارة

كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفاصيل الحرب الدائرة بين إسرائيل وغزة ومحاولات التهدئة،

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

مصر تُقدم 5 أضعاف العالم مساعدات إنسانية لقطاع غزة

منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضي وإعلان كتائب القسام عملية طوفان الأقصى ورد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف خلفت ألاف القتلى والجرحى، تسعى مصر إلى توفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة والفلسطينيين بصورة عامة، والتي بلغت حتى الآن 7094 طن حجم المساعدات لغزة، منهم 5900 طن من مصر لوحدها والباقي من الدول، تم تسليم 6000 طن وصلوا لغزة بالفعل عبر معبر رفح خلال 374 شاحنة منهم.

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معقدة وخطرة.. متحدث الصحة يكشف حالة مصابي غزة في مستشفيات العريش

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن حالة الإصابات التي نقلت لمستشفيات العريش من قطاع غزة.

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سمير فرج: إسرائيل لم تحقق نجاحًا عسكريًا في قطاع غزة

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان ممثل العرب في المؤتمر الصحفي الثلاثي الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان، بحضور الضيف وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية الأردني بحكمه ممثلا عن البلد المستضيف.

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ربك كبير.. عمرو أديب: هذا الأمر مرعب لإسرائيل

غرد الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع (X)، تويتر سابقًا، قائلا: موضوع وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل قاتل مؤلم مقلق مرعب، ولو قلت إنه يوازي نصف انتصار بالنسبة لحماس لن أكون مبالغا.

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انخفاض الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدًا الأحد، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

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