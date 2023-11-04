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BBC

انخفاض الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

10:22 م السبت 04 نوفمبر 2023
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    انخفاض الحرارة وشبورة
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    الشبورة
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    الشبورة
  • عرض 5 صورة
    الشبورة
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    شبورة
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كتب- محمد شاكر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدًا الأحد، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت أن يسود طقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد، مائل للحرارة نهارا على سيناء، لطيف ليلا.

وأعلنت الهيئة انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا فى الساعات المتأخرة من الليل وأول الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما توقعت الهيئة أن تتكون شبورة مائية صباحا يتوقع أن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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