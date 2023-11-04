مصر تُقدم 5 أضعاف العالم مساعدات إنسانية لقطاع غزة



كتب- عمر كامل:

منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضي وإعلان كتائب القسام عملية طوفان الأقصى ورد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف خلفت ألاف القتلى والجرحى، تسعى مصر إلى توفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة لسكان قطاع غزة والفلسطينيين بصورة عامة، والتي بلغت حتى الآن 7094 طن حجم المساعدات لغزة، منهم 5900 طن من مصر لوحدها والباقي من الدول، تم تسليم 6000 طن وصلوا لغزة بالفعل عبر معبر رفح خلال 374 شاحنة منهم.

وتضمنت المساعدات 1456 طن أدوية، 1373 طن أغذية، 2059 طن مياه، 329 مواد آخرى بطاطين وأكفان وملابس، 32 طن خيام وغيرها من المواد الأساسية.

كما وصل 69 طائرة من أنحاء العالم لمطار العريش وباقي 1000 شاحنة سيدخلون تباعًا من مصر لغزة بواقع 50 شاحنة كل يوم.

وكان وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أعلن أن الرئيس السيسي يحرص على تقديم كامل الدعم للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين مهما كانت التكلفة والإمكانيات والجهود التي تقدم لهم ويتم الدعم الكامل واللامحدود إلى المصابين، حيث يتابع الرئيس يوميا ويتم رصد الحالات وما تم من إجراءات لهم ويتم إرساله للرئيس.

ووضعت وزارة الصحة والسكان منذ بداية الأزمة خطة تُنفذ بشكل جيد، سواء من خلال هيئة الإسعاف بتوفير 150 سيارة إسعاف متواجدين بشكل يومي على معبر رفح استعدادا لاستقبال الحالات للتشخيص والتعامل معها، ثم الانتقال إلى الأماكن المؤهلة، معربا عن شكره للأطقم الفنية من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين وإدارة المستشفيات على التعامل بالحس الوطني المعهود في هذه الأزمات.

وخُصصت عدد من المستشفيات للتعامل مع المصابين سواء في قطاع شمال سيناء مستشفى بئر العبد والعريش العام والشيخ زويد، بالإضافة إلى قطاع محافظات القناة حيث تم إرسال بعض الحالات إلى مستشفى بورسعيد الخاصة حالات شظايا في العيون، وكذلك مستشفى النجيلة ومجمع الاسماعيلية العام، بالإضافة إلى معهد ناصر، وجاري الاستعداد لاستقبال مرضى الحروق في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان التخصصي.