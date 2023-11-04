بعد الكشف عن مصابي غزة في مصر.. تشكيل لجنة لمعرفة نوعية الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل

كتبت- داليا الظنيني:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجنة من الطب الشرعي لمعرفة نوعية الأسلحة والذخيرة التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة وأحدثت إصابات مؤثرة ومدمرة بأجسام المصابين الفلسطينيين القادمين من غزة.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك احتمالية بأن هذه الإصابات تنتج عن استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الطب الشرعي لمعرفة نوعية الأسلحة والذخيرة التي استخدمها جيش الاحتلال وأحدثت مثل هذه الإصابات.

وتابع وزير الصحة، إن مصر تستقبل 50 حالة مصابة يوميا تأتي من معبر رفح للعلاج، مضيفًا: "هناك أطفال نسبة الحروق تصل إلى في جسمهم تصل إلى 60%، وهناك أطفال فقدوا عائلتهم بصورة كاملة".

وأضاف الوزير، أن هناك مجموعة من الأطباء الأكفاء المصريين في كل التخصصات لعلاج مصابي أطفال غزة، موضحًا أن الوزارة تقوم بأقصى جهد لعلاج مصابي غزة داخل المستشفيات المصرية.