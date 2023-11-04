قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة" بقرية الهياتم بالغربية



كتب- محمد شاكر:

شهدت قرية الهياتم، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، ختام الأنشطة الثقافية والفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير من مبادرة "أنت الحياة"، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

بدأت الفعاليات التي أقيمت داخل مدرسة الشهيد الشحات أبو عيشة بعقد عدد من الورش الفنية للمدربة أمل جاد لتدريب فتيات وسيدات القرية على كيفية تصنيع الإكسسوار والحلي، فيما قامت أخصائية الفنون التشكيلية بثقافة الغربية عبير حسن، برسم العديد من الأشكال على وجوه أطفال القرية، وأعقب الورش إقامة معرض فني ضم المنتجات واللوحات الفنية التي قام بتصميمها أطفال وسيدات القرية.

واختتمت فعاليات اليوم الأخير بعرض فني لفرقة الغربية للفنون الشعبية، التي قدمت بقيادة المدرب الفنان رامي جوهر باقة منوعة من التابلوهات والرقصات الاستعراضية التي عكست طابع الفلكلور التراثي لمحافظة الغربية، ومن بينها: استعراض التنورة، والدراويش، وحمص وحلاوة طنطا، والفلاحة.

يذكر أن فعاليات قصور الثقافة داخل قرية الهياتم بالمحلة، استمرت على مدار ثلاثة أيام، بداية من يوم الخميس الماضي، وضمت عددا من الفعاليات والعروض الفنية، وأيضا المحاضرات التثقيفية والتوعوية لسيدات القرية، ونفذت من خلال فرع ثقافة الغربية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، والإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري.