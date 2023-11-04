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BBC

برلماني: ارتكاب جيش الاحتلال مجازر وصمة عار فى جبين المجتمع الدولي

07:39 م السبت 04 نوفمبر 2023

النائب خالد طنطاوى

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كتب- سامح سيد:

اعتبر النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال الاسرائيلى لـ 967 مجزرة في حق الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

كما اعتبر، بأن الإدعاءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن جرائمه تستهدف مسلحين بمثابة أكاذيب وافتراءات ترددها الآلة الإعلامية لجيش الاحتلال لا أساس لها على أرض الواقع، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك أن كل الضحايا والشهداء كانوا من المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائمها ومجازرها البشرية والدموية أمام العالم كله من خلال قيامها بقصف المستشفيات والمنشآت الحكومية وسيارات الإسعاف.

وقال البرلماني، إن احدى المجازر البشرية التي قامت بها سلطات الاحتلال أدت إلى استشهاد 15 وأكثر من 60 جريحًا إثر استهداف القافلة الطبية جنوب غزة ولأسف أعترف جيش الاحتلال باستهدافها وارتكب مجزرة عند بوابة مجمع الشفاء الطبي مؤكدًا أنه يجب على العالم أن لا يعطي ضوءا أخضر بصمته عن جرائم الاحتلال.

النائب خالد طنطاوي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال طوفان الأقصى

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