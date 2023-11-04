القوات المسلحة توقع بروتوكولين للتعاون مع جامعة عين شمس ووزارة التجارة والصناعة

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كتب- محمد سامي:

وقعت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة بروتوكولي تعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعي التابع لكلية التربية بجامعة عين شمس ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة التجارة والصناعة لتبادل الخبرات التدريبية والارتقاء بالعملية التعليمية طبقًا للمعايير الدولية.

وقع البروتوكولين اللواء أركان حرب طارق عبد العال، مدير إدارة التعليم والتدريب المهني، والدكتور أسامة جبريل، مدير مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين شمس، واللواء خالد كمال، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

جاء ذلك بهدف تأهيل أعضاء هيئة الإشراف والتدريس للمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة وتنفيذ برامج لصقل مهاراتهم التربوية والتعاون في مجال التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي وتبادل المناهج التعليمية للمهن والحرف المختلفة.