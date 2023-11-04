الجيش الثالث الميداني ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان -صور

وزير الصحة: لا احتياج للمستشفيات الميدانية حتى الآن لاستقبال مصابي غزة

كتب- محمد سامي:



نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب شريف العرايشي، قائد الجيش الثالث الميداني، أكد خلالها الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكل تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميداني لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.



وأعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملي والتوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة في الميدان والتدريب التكتيكي المجمع للعناصر التخصصية.

وظهر خلال مراحل البيان ما وصلت إليه العناصر المشاركة من المهارة لتنفيذ المهام المخططة ومدى الاستعداد العالي لرجال الجيش الثالث الميداني.

حضر البيان اللواء أركان حرب خالد قناوي، مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة.