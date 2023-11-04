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وزير الصحة: لا احتياج للمستشفيات الميدانية حتى الآن لاستقبال مصابي غزة

02:37 م السبت 04 نوفمبر 2023
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كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر لا تحتاج لتشغيل مستشفيات ميدانية في الوقت الحالي، لاستقبال المصابين من قطاع غزة.

وأضاف وزير الصحة، في مؤتمر صحفي بالعريش اليوم السبت: "لا احتياج للمستشفى الميداني في هذا التوقيت، وإنشاء مستشفيات ميدانية لا قيمة لها في هذا الوقت، ويمكن أن يكون في الجانب الآخر من المعبر مع هدوء الأوضاع".

وشدد وزير الصحة والسكان على استيعاب المستشفيات المصرية للمصابين الذين جرى نقلهم إلى مصر خلال الأيام الماضية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة قطاع غزة طوفان الأقصى مصابي غزة

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