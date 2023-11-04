وزير الصحة: استقبلنا حالات من غزة مصابة بشظايا في المخ وتهتك بالأنسجة

وزير الصحة: لا احتياج للمستشفيات الميدانية حتى الآن لاستقبال مصابي غزة

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كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر تستقبل يوميا بين 40 إلى 50 حالة من المصابين بقطاع غزة.

وأضاف وزير الصحة، في مؤتمر صحفي بالعريش، اليوم السبت: "جاهزون للتعامل مع جميع حالات الإصابة القادمة إلى مصر".

وأشار عبد الغفار إلى إجراء نحو 50 عملية جراحية خلال الأيام الماضية لعدد من المصابين الفلسطينيين.

وتابع: "تم إجراء نحو 40 و50 عملية جراحية متقدمة لمصابين بشظايا في المخ مؤثرة على الإدراك والحركة بجانب البتر وتهتك الأنسجة الداخلية وكلها جراحات متقدمة تمت على يد استشاريين من وزارة الصحة والكوادر المختلفة".