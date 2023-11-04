"عربية النواب": واشنطن مطالبة بتغيير سياساتها تجاه القضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة لاجتماع وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذين سيجتمعون في العاصمة الأردنية عمان اليوم مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلن "أباظة" في بيان اليوم، تأييده التام لموقف وزارة الخارجية المصرية وإعلانها أن هناك موقفًا عربيًا موحدًا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة وهو ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية وأولوية دخول المساعدات ولا للتهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل.

وطالب الولايات المتحدة الأميركية بأن تغير من سياساتها تجاه ملف القضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة إسراع المجتمع الدولي لإنهاء الكارثة الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الوقف الفوري للاعتداءات الغسرائيلية الوحشية والمجازر البشرية والدموية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والتي أدت إلى مقتل الآلاف من الشهداء الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة يتطلب تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية.

كما طالب المجتمع الدولي بصفة عامة وواشنطن بصفة خاصة باتخاذ جميع الإجراءات للضغط على إسرائيل للوقف الفوري والعاجل لاعتداءاتها الدموية ضد الفلسطينيين والسير في مسيرة مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي لتحقيق حلم الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.